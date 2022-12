Presidente da CM Almada apela à população que tome medidas de prevenção

"Já está praticamente tudo limpo", afirmou Inês Medeiros.

A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros (PS), afirmou, esta quinta, que na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo, "já está praticamente tudo limpo" e apelou à população para que fique "alerta" e tome medidas de prevenção.

"Para já a grande prioridade tem sido tentar retomar a vida com a normalidade possível e isso tem-se conseguido. Já está praticamente tudo limpo", afirmou, em declarações à Lusa, Inês de Medeiros.

A presidente da Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, visitou esta tarde os "pontos mais críticos" e afetados pelo mau tempo da noite de quarta-feira, e que já estão "identificados": Costa de Caparica, Cova da Piedade, Trafaria e Porto Brandão.

Nestes "pontos críticos", o mau tempo provocou inundações e enxurradas de água, arrastando carros e pedras.

"Houve uma grande enxurrada de água que desceu a encosta até Porto Brandão e que arrastou pedras e carros. Felizmente não houve vítimas, nem nenhuma situação mais dramática. Foi possível retirar os carros durante a noite e madrugada", adiantou.

No município de Almada algumas casas também ficaram inundadas, mas, de acordo com a autarca, "não foi necessário proceder a realojamento" dos moradores.

"As pessoas encontraram soluções junto de familiares e hoje já regressaram a casa", afirmou, dando o exemplo do bairro dos pescadores onde "as pessoas conseguiram limpar" os estragos provocados pela chuva.

Outro dos incidentes foi "o grande número de apelos" de pessoas que ficaram "presas" no interior dos seus carros.

À Lusa, Inês de Medeiros disse estar preocupada com a possibilidade de o mau tempo repetir-se esta noite, apelando à população para que fique "alerta" e que tome as medidas de prevenção necessárias.