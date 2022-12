Ana Lúcia Matos a contas com a justiça e afastada da família

Família admitem que não mantém contacto com a modelo há vários anos. Os dois filhos ficaram a cargo da tia paterna enquanto esteve presa.

Ana Lúcia Matos, a ex-apresentadora suspeita de envolvimento numa megafraude fiscal à escala europeia, enfrenta, além da justiça, outro problema: o afastamento da família. A falta de rede familiar tornou-se mais evidente quando a celebridade e o marido, Max Cardoso, foram detidos: ninguém sabia com quem tinham ficado os dois filhos do casal, Alice, de 3 anos, e William, que faz 2 em janeiro. Um primo de Ana Lúcia admitiu que "há vários anos" que os familiares não tinham "qualquer tipo de contacto" com ela."Não tenho falado com a minha prima nos últimos anos, bem como grande parte da família, mas estamos muito preocupados", admitiu o primo, acabando por reconhecer que os laços familiares não eram fortes. "Da mãe (de Ana Lúcia Matos) já não sei nada há muitos e muitos anos. Com o pai da Ana ainda vou mantendo algum contacto, mas não é fácil falar com ele. A minha tia não se quer envolver", disse.Saiba mais no site do Correio da Manhã