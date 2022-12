Mais de 30 empresas sob suspeita de irregularidades nos contratos por ajuste direto com altos quadros da Defesa

Investigação nasceu após a derrapagem na obra do Hospital Militar de Belém.

Há mais de 30 empresas sob suspeita de irregularidades nos contratos feitos por ajuste direto que levaram à ‘Operação Tempestade Perfeita’ e à detenção, na terça-feira, de três altos quadros do Ministério da Defesa Nacional. Tal como CM noticiou esta quinta-feira, algumas foram criadas dois meses antes do primeiro ajuste direto, outras dedicavam-se à estética e gestão de condomínios até dias antes de assinarem contrato com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) para as obras no Hospital Militar de Belém.