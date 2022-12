Vento com força brutal causa danos em Torres Novas

Em Riachos, no concelho de Torres Novas, bastaram dez segundos para os telhados de dois barracões de José Santana voarem para a horta e a cobertura metálica do barracão de Manuel Simões, com 100 m2, soltar-se da parede e percorrer 100 metros pelo ar até cair com estrondo num quintal. “Um fenómeno com características de um tornado, com uma força tremenda, que arrasou telhados, derrubou muros e arrancou árvores de grande porte, entre as quais uma oliveira centenária”, disse esta quinta-feira aoPedro Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, frisando que os danos são em edifícios particulares e a “grande preocupação” é reparar os telhados para evitar infiltrações.Saiba mais no site do Correio da Manhã