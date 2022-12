Musk cria quartos e coloca sofás a servir de cama na sede do Twitter. Veja as imagens

Mais uma medida polémica no Twitter sobre a liderança de Elon Musk: algumas áreas da sede da rede social, na Califórnia, estão a ser transformadas em dormitórios para “trabalhadores cansados”. Por este motivo, as autoridades de São Francisco decidiram lançar uma investigação à forma como o edifício da sede da rede social está a ser usado. Em causa poderá estar uma violação das regras de construção.





Entretanto, a BBC divulgou fotografias de áreas de escritórios do Twitter que foram convertidos em quartos: uma mostra um quarto com cama de casal, incluindo guarda-roupa e chinelos; outras revelam sofás a serem utilizados como camas. Além disso, um ex-funcionário revelou ao grupo público britânico que Musk (51 anos), um dos homens mais ricos do Mundo, está de tal maneira obcecado com o Twitter que decidiu hospedar-se na sede desde que o comprou, em outubro.

