Encontrado ADN com dois milhões de anos perto do Polo Norte

Atualmente, a zona é um deserto polar, mas há milhões de anos tinha plantas e animais.

Cientistas encontraram as amostras de ADN (material genético) mais antigas conhecidas até agora, com dois milhões de anos. A descoberta aconteceu na Gronelândia, ilha localizada na região ártica da América do Norte e perto do Polo Norte.









Foram encontrados fragmentos microscópicos de ADN ambiental (com origem em animais, plantas e microrganismos) em sedimentos da Idade do Gelo, no Norte da ilha, em 41 amostras incompletas mas utilizáveis que estavam escondidas em argila e quartzo. As amostras analisadas foram retiradas da formação geológica Kap Kobenhavn, um depósito de sedimentos de quase 100 metros de espessura localizado na foz de um fiorde do oceano Ártico, o ponto mais setentrional da ilha dinamarquesa. Atualmente, a zona é um deserto polar, mas há milhões de anos tinha plantas e animais.

O trabalho, que começou em 2006, envolveu cientistas do Reino Unido, Dinamarca, França, Suécia, Noruega, Estados Unidos e Alemanha, que comparam cada fragmento de ADN com extensas bibliotecas de ADN extraído de animais, plantas e microrganismos atuais.





Os fragmentos microscópicos de ADN são um milhão de anos mais antigos do que o anterior registo de ADN extraído de um osso de um mamute (animal extinto) siberiano.