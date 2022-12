Putin alerta que ataques a rede elétrica ucraniana vão continuar

O Presidente russo admitiu ontem que a Rússia tem atacado a rede energética da Ucrânia e alertou que, apesar das críticas internacionais, os ataques, iniciados a 10 de outubro, vão continuar.Vladimir Putin culpa Kiev e disse que a Rússia está a responder à explosão na Ponte da Crimeia, a 8 de outubro.

“Há muito ruído em torno dos nossos ataques. Sim, fazemos isso. Mas quem começou?”, disse Putin, numa entrega de medalhas a militares russos, no Kremlin, garantindo que as críticas “não interferirão com as missões de combate”.