Homem morre atropelado junto a cemitério em Macedo de cavaleiros

Circunstância do óbito estão a ser investigadas pela GNR.

Um homem, com cerca de 60 anos, foi ontem encontrado morto junto ao cemitério de Macedo de Cavaleiros. A vítima, que trabalhava na autarquia, estava caída atrás de uma viatura. Terá sido atropelado pelo próprio carro. As circunstância do óbito estão a ser investigadas pela GNR.