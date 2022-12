Sindicato diz que recusa da TAP em negociar pode motivar mais greves

Dirigente frisou que o impacto da greve que vai esta sexta-feira no segundo dia "foi grande" e a adesão "total".

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) voltou esta sexta-feira a acusar administração da TAP de recusar negociar e de estar a "empurrar" os tripulantes para greves que podem afetar o Natal e o Ano Novo.

"As coisas estão bem piores do que estavam quando [em três de novembro] os tripulantes de cabine, quase taxativamente, decretaram um pré-aviso de greve. Na altura demos um grito de revolta, mas demos um mês à empresa para negociar. O que a empresa optou é legítimo: não negociar. Mas não pode vir diariamente dizer que está disponível para dialogar quando não está", disse o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias.

No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, pelas 08:45, o dirigente frisou que o impacto da greve que vai esta sexta-feira no segundo dia "foi grande" e a adesão "total".