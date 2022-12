Pelo menos um morto em incêndio em centro comercial em Moscovo e bombeiros suspeitam de "ato criminoso"

Fogo afeta "uma área de sete mil metros quadrados", anunciou o ministro, Alexandr Kurenkov.

Pelo menos uma pessoa morreu num incêndio de grandes dimensões, no centro comercial Mega Khimki, no subúrbio de Khimki, a norte de Moscovo, disse hoje o Ministério para as Situações de Emergência da Rússia.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio cerca de duas horas e meia depois de ter começado, quando o centro comercial, um dos maiores da Rússia, com uma área de 175 mil metros quadrados, ainda não tinha aberto ao público, indicaram as agências de notícias russas.



Os bombeiros russos suspeitam que "um ato criminoso" esteja na origem do incêndio de grandes dimensões em curso num centro comercial nos subúrbios de Moscovo, noticiaram agências russas.

As chamas começaram na quinta-feira à noite e já afetam "uma área de sete mil metros quadrados", anunciou o ministro para as Situações de Emergência russo, Alexandr Kurenkov, na plataforma Telegram.

