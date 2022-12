Dr. Coração: Morreu o pai da medicina preventiva em Portugal

Fernando Pádua falava de prevenção na televisão, na rádio e nos jornais e foi o criador da frase “mexa-se pela sua saúde”.

Era contra a legalização da eutanásia e queria viver “até aos 120 anos”, mas uma queda, em casa, no início do mês passado, atirou-o para um longo internamento de cinco semanas e acabou por causar-lhe a morte. O professor Fernando Pádua, conhecido como ‘médico do laço’, faleceu esta quinta-feira, tinha 95 anos de idade.