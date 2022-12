Queixas à Justiça não impedem homicídios conjugais

A investigação incidiu entre os anos 2000 e 2020, tendo sido analisados 165 casos de homicídios conjugais ou tentativas deste mesmo crime. Trata-se de um trabalho realizado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que concluiu que em 42% dos casos existiam inquéritos anteriores devido a situações de violência doméstica. As queixas não travaram os agressores.





O estudo revela ainda que em 11 dos processos analisados existiam já repetidas denúncias, sendo que se verificava um comportamento persecutório e ameaçador. Só uma vítima apresentou cinco queixas, que foram arquivadas. Em nove dos casos, as denúncias foram apresentadas pelas vítimas pouco dias antes do crime ou no próprio dia. A análise efetuada permitiu também concluir que quatro dos agressores tinham já sido condenados a penas suspensas por maus-tratos contra a mesma vítima. Num dos casos o suspeito estava a ser controlado por pulseira eletrónica.

