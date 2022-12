Gonçalo Ramos vítima de devassa da vida privada na Internet

Dias depois de ter brilhado no Mundial, na vitória frente à Suíça (6-1), o jogador da seleção nacional Gonçalo Ramos, de 21 anos, pode ter sido vítima de devassa da vida privada. Na Internet, circula um vídeo de 45 segundos de um homem, com semelhanças físicas ao atleta, a masturbar-se, mas não há qualquer confirmação sobre a verdadeira identidade.O vídeo terá sido enviado sem consentimento por mensagem no Instagram, ao que tudo indica por uma mulher, e está a circular nas redes sociais. A partilha de conteúdo íntimo de forma não consentida não é um crime público, apesar das várias propostas com vista à criminalização já apresentadas na Assembleia da República.

