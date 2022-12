Cinema Batalha está de volta 22 anos depois

Edifício reabre esta sexta-feira, após obras de fundo, com três dias de festa e muitas atividades.

Tornar-se um equipamento agregador, usando o cinema como “força de reunião social e cultural” dentro e fora dos grandes ecrãs. São estas as ambições do renovado (mas histórico) Cinema Batalha - agora denominado Batalha Centro de Cinema -, Porto, que reabre portas esta sexta-feira - com três dias de festa -, 22 anos após a última exibição e de mais de três anos de obras de reabilitação.