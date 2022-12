Bombeiros resgatam 14 pessoas de carros encurralados pela água da chuva

Presidente da câmara sublinha perigo de circular nos automóveis com subida rápida das águas.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, revelou que foram resgatadas 14 pessoas pelos bombeiros, muitas das quais de viaturas, devido às inundações no Campo Grande, Campo Pequeno e Alcântara. “Foram resgatadas, muitas delas dentro dos carros. O nível da água subiu tanto que a angustia era grande. As pessoas foram resgatadas sem grandes incidentes e ferimentos”, disse o autarca, revelando que as situações foram sobretudo de “ansiedade e de grande susto”.