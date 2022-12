Perdão de multa milionária a três ex-gestores da ERSE choca deputados do PS

Proposta que previa o perdão de uma coima de 1,8 milhões de euros.

Inúmeros deputados socialistas ficaram chocados com a proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE), apresentada pelo PS, que estabelecia o perdão da multa de 1,8 milhões de euros que o Tribunal de Contas (TdC) aplicou a três ex-administradores da Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE), dos quais dois são ex-governantes do PS e uma é ex-governante do PSD. A direção do grupo parlamentar do PS, liderada por Eurico Brilhante Dias, garante que "a decisão de retirar [a proposta] é anterior a qualquer contacto com deputados", mas, segundo apurou o, inúmeros parlamentares manifestaram o seu desacordo sobre a proposta.Os deputados em causa ficaram chocados com a proposta, segundo vários fontes, pelos seguintes motivos: por um lado, parecia ser direcionada, de forma discreta, a um grupo de pessoas, os ex-administradores da ERSE condenados pelo TdC; por outro, estabelecia um princípio que, em caso de aprovação, permitiria a anulação da decisão de um tribunal. O TdC condenou Ascenso Simões, Vítor Santos, ambos ex-governantes do PS, e Maria Margarida Aguiar, ex-governante do PSD, a devolverem à ERSE 1,8 milhões de euros, por pagamentos indevidos aos funcionários da ERSE em 2010 e 2011.Saiba mais no site do Correio da Manhã