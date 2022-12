Bis de Loader lança Dragão na Taça da Liga

Avançado mostrou a Sérgio Conceição que é opção válida para o ataque com dois golos em Chaves.

Dois golos de Danny Loader lançaram o FC Porto para um triunfo sobre o D. Chaves (2-0) que abre caminho para os quartos de final da Taça da Liga, um troféu que os portistas nunca ganharam.Sérgio Conceição apresentou um onze com muitas alterações, mas mesmo assim manteve o domínio da partida. Apesar da construção de várias ocasiões de golo, a equipa pecou na finalização na primeira parte. Toni Martínez, Pepê e Danny Loader insistiram nos remates de longa distância, mas quase sempre ao lado ou sem força, acabando nas mãos do guarda-redes. Aliás, Paulo Vítor acabou mesmo por travar um cabeceamento com ‘selo de golo’ de Grujic. No entanto, o D. Chaves foi mais criterioso no ataque e deu mais trabalho a Cláudio Ramos do que seria de esperar.Saiba mais no site do Correio da Manhã