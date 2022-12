Fernando Santos não espera facilidades com Marrocos, com quem Portugal tem saldo nulo nos confrontos diretos

Selecionador avisa que sonho depende do foco e espírito de sacrifício dos jogadores. E relembra que já não existe margem de erro

Fernando Santos quis travar a euforia natural causada pela goleada frente à Suíça (6-1), que valeu a passagem aos quartos de final do Mundial, ao avisar que a prioridade é foco total no trabalho diário e no ‘mata-mata’ seguinte, neste caso com Marrocos.O selecionador, apurou o, quer os jogadores com os pés bem assentes na terra. E foi essa a mensagem que passou no balneário logo após a vitória nos ‘oitavos’. O discurso para dentro tem sido de confiança, mas também de cautela, motivando os jogadores mas sempre alertando que o sonho de ser campeão do Mundo depende do espírito de sacrifício de cada um e também do coletivo.Saiba mais no site do Correio da Manhã