Jovem detido por suspeitas de violar estudante universitária

Vítima e agressor conheceram-se num bar na Covilhã.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta sexta-feira um homem suspeito de violar uma estudante universitária da Universidade da Beira Interior, na Guarda.A violação ocorreu na madrugada desta sexta-feira, no interior da residência do agressor, local para onde o homem e a vítima, de 18 anos, se terão deslocado depois de se ter conhecido num bar da Covilhã.O detido, também ele com 18 anos, já foi presente às autoridades competentes onde foi interrogado, estando agora preso preventivamente, como se pode ler no comunicado da PJ.