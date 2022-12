“Doa a Quem Doer” lidera o cabo em dia de estreia

Programa de investigação da CMTV foi, esta quinta-feira, o programa mais visto com 320 mil espetadores em média.

O programa de investigação "Doa a Quem Doer", da CMTV, foi esta quinta-feira o programa mais visto do cabo, com 320 mil espetadores em média, o que corresponde a 6,7% de share.

A liderança do cabo acontece no dia em que o programa arrancou a terceira série, agora com apresentação das jornalistas Diana Cardoso e Tânia Laranjo.

Este desempenho acontece num dia em que a crise das cheias fez a CMTV registar um share médio diário de 5,6%, muito acima de todos os canais de informação concorrentes - o canal CNN registou 3,2% de share diário, e a SIC Notícias 3,1%.

A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 219 dias sem qualquer interrupção.

Os resultados são da responsabilidade da GFK.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.