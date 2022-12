"Ninguém tem noção do quanto isto pode dar cabo da cabeça de uma pessoa": Margarida Corceiro reage a notícia sobre Gonçalo Ramos

Jogador da seleção nacional pode ter sido vítima de devassa da vida privada.





As imagens mostram um homem, com semelhanças físicas ao atleta, a masturbar-se, mas não há qualquer confirmação sobre a verdadeira identidade.

namorada do jogador João Félix, terá sido vítima do mesmo tipo de invasão da vida privada no início deste ano. Imagens de nudez foram partilhadas nas redes sociais como sendo suas.





Fico mesmo triste por ver pessoas a gozar com este tipo partilhas. Somos assim fracos para não conseguirmos acabar com o "olha aqui o que me enviaram?" Ninguém tem noção do quanto isto pode dar cabo da cabeça de uma pessoa. E sim, somos todos pessoas. Até jogadores de futebol. — Magui (@magui_corceiro) December 8, 2022

Margarida Corceiro reagiu à situação vivida pelo jogador da seleção nacional, Gonçalo Ramos, que pode ter sido vítima de devassa da vida privada, depois de ter sido partilhado, nas redes sociais, um vídeo íntimo, alegadamente gravado e enviado pelo atleta.

Margarida Corceiro, namorada do jogador João Félix, terá sido vítima do mesmo tipo de invasão da vida privada no início deste ano. Imagens de nudez foram partilhadas nas redes sociais como sendo suas.