Parlamento rejeita pedidos do PSD e Chega para adiar votação da eutanásia

Presidente da Assembleia da República pediu ao Chega que transformasse a reclamação num recurso para plenário.

O plenário da Assembleia da República rejeitou esta sexta-feira, por maioria, pedidos do PSD e do Chega para adiar a votação do texto final para a despenalização da eutanásia.

O Chega apresentou uma reclamação em que defendia que o texto não podia ser votado sexta-feira, uma vez que o guião de votações foi distribuído após as 18h00 de quarta-feira, ao contrário do que determina o Regimento da Assembleia da República.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, não aceitou esta reclamação, invocando a praxe parlamentar de "várias legislaturas", e pediu ao Chega que transformasse a reclamação num recurso para plenário.