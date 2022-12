Rúben Dias em pleno e Portugal na máxima força para os 'quartos'

Central do Manchester City, que tinha falhado o apronto da véspera, já esteve à disposição de Fernando Santos.

O defesa Rúben Dias integrou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, numa sessão em que estiveram todos os 24 jogadores disponíveis, na véspera do duelo com Marrocos, dos quartos de final do Mundial2022 de futebol.

O central do Manchester City, que tinha falhado o apronto da véspera, limitando-se a fazer trabalho específico no ginásio, já esteve à disposição de Fernando Santos no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya.

De resto, nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, todos os jogadores treinaram em pleno, limitando-se aos tradicionais 'meinhos' durante aquele período.