Quatro italianos detidos em investigação de lóbi ilegal do Qatar no Parlamento Europeu

Chefe da Confederação Europeia de Sindicatos, Luca Visentini, foi um dos detidos.

Quatro italianos, incluindo um ex-deputado de esquerda e o atual chefe da Confederação Europeia de Sindicatos (CES), foram detidos esta sext-feira numa investigação sobre alegado lóbi ilegal do Qatar para influenciar decisões políticas no Parlamento Europeu.

De acordo com o jornal belga Le Soir, o antigo deputado de esquerda Antonio Panzeri, de 67 anos, e o secretário-geral da CES, Luca Visentini, de 53 anos, estão entre as pessoas detidas em Bruxelas.

A polícia de Bruxelas concretizou as detenções depois de ter realizado 14 buscas, nas quais encontrou meio milhão de euros em dinheiro na casa de Panzeri, no âmbito de uma investigação sobre ações de crime organizado para influenciar decisões políticas e económicas no Parlamento Europeu