IRA resgata animais de companhia abandonados durante as cheias de quarta-feira em Lisboa

Grupo teve algumas dificuldades em conseguir chegar até junto dos animais devido à força da água da chuva. Veja as imagens do resgate.

O grupo IRA – Intervenção e Resgate Animal resgatou vários animais da zona de Flamenga, em Loures, que ficaram acorrentados durante as cheias que atingiram Lisboa na noite de quarta-feira.



Num vídeo, publicado perto da uma da manhã, o IRA mostrava a força da água e as dificuldades que tiveram no resgate dos animais de companhia abandonados.

"Uma equipa deslocou-se imediatamente ao local, mas, devido ao nível das águas e força da água que havia transbordado e inutilizado as estradas, o local era inacessível tanto para nós como para os bombeiros e proteção civil", informa o IRA numa publicação do Facebook.

O nível das águas "era superior a dois metros nalgumas estradas, tendo inclusive inutilizado um camião dos bombeiros que tentou forçar a passagem para prestar socorro", acrescenta.



O grupo conseguiu entrar dentro de uma casa e socorrer vários animais que tinham ficado presos e encorralados devido à força da água da chuva.