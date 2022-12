Cerca de 70 pessoas na vigília de solidariedade com iranianos em Lisboa

Amnistia Internacional Portugal e a Comunidade Iraniana Portuguesa organizaram o evento.

Cerca de 70 pessoas participaram esta sexta-feira numa vigília na Praça do Município, em Lisboa, de apoio aos manifestantes pacíficos defensores da liberdade no Irão, um dia após a primeira execução de um protestante no país do Médio Oriente.

A Amnistia Internacional Portugal e a Kolbeh -- Comunidade Iraniana Portuguesa, organizadores do evento, convidaram vários personalidades a participar na vigília, nomeadamente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, mas nenhum apareceu, apenas o partido Iniciativa Liberal (IL) se fez representar.

"Os iranianos não parecem ser humanos como outros, aos olhos da comunidade internacional, é incompreensível", lamentou em declarações à Lusa uma das representantes da Kolbeh, Tina Sabounati, lembrando que Portugal viveu em ditadura e, por isso, deveria ser mais sensível a esta causa.