Detida vice-presidente do Parlamento Europeu em investigação de lóbi ilegal do Qatar

Eva Kaili foi detida para interrogatório.

A vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), a social-democrata grega Eva Kaili, está entre os cinco detidos na Bélgica no âmbito de uma investigação sobre alegado lóbi ilegal do Qatar para influenciar decisões políticas em Estrasburgo, segundo a imprensa belga.

Eva Kaili, que ocupa uma das 14 vice-presidências do PE, foi detida esta tarde no âmbito desta investigação e a sua casa alvo de buscas pelas autoridades, noticiaram os jornais "Le Soir" e "Knack".

Fonte ligada ao processo adiantou à agência France-Presse (AFP) que Eva Kaili foi "detida para ser interrogada" pela polícia.