Alemanha pede extradição de extremistas que planeavam golpe de Estado

Dois membros do grupo de extrema-direita Cidadãos do Reich foram detidos em Itália e na Áustria.

A Procuradoria-Geral da Alemanha pediu esta sexta-feira às autoridades italianas e austríacas a extradição de dois dos extremistas alegadamente ligados ao grupo de extrema-direita Cidadãos do Reich, que planeava realizar um golpe de Estado no país.

Desconhece-se, no entanto, até agora quando poderão estes dois suspeitos, identificados apenas como Maximilian E. e Frank H. e detidos em Itália e na Áustria, respetivamente, comparecer perante os juízes de instrução do processo no Supremo Tribunal Federal de Karlsruhe, no sudoeste da Alemanha.

A decisão de pedir a extradição surge dois dias depois de a própria Procuradoria-Geral alemã ter indicado que os 25 detidos durante uma série de rusgas efetuadas pela polícia em 11 Estados federados eram membros e seguidores de uma "organização terrorista" que pretendia acabar com o Governo alemão.