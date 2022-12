Um morto em choque provocado por carro em contramão na A28 em Esposende

Três pessoas ficaram feridas.

Uma colisão entre dois veículos provocou esta sexta-feira uma vítima mortal e três feridos na A28 em Esposende. O acidente foi causado por uma viatura que seguia em contramão.Um homem de 74 anos, condutor que ia em sentido contrário, morreu. Dos três feridos, um deles uma rapariga de 17 anos com ferimentos gravesO alerta foi dado às 20h13. O trânsito no sentido Porto e Viana do Castelo está a ser desviado para Fão e Apúlia.