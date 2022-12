Selecionador marroquino quer ser "pedra no sapato" de Portugal

"Ronaldo? Espero que não jogue", referiu Hoalid Regragui na conferência de imprensa.

"Vamos jogar contra uma das melhores equipas do Mundo. Não sei se o Ronaldo vai jogar, espero que não, sei que é um dos melhores futebolistas da história, portanto ficarei contente se ele não jogar", afirmou Hoalid Regragui, selecionador de Marrocos, sobre o jogo de este sábado frente a Portugal, às 15h00.