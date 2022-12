Há mais um empresário preso no caso de corrupção no Ministério da Defesa Nacional, que antes já tinha levado à detenção de três altos cargos e dois empresários. Estava fora do País e regressou, na passada quinta-feira, tendo a Polícia Judiciária (PJ) procedido à sua detenção.A operação, que foi apelidada de ‘Tempestade Perfeita’, desencadeada pela PJ e o Ministério Público, teve como principal foco Alberto Coelho, ex diretor-geral de recursos do Ministério da Defesa, o suspeito mais relevante desta rede criminosa. Também Francisco Marques, diretor de Serviços de Infraestruturas e Património, e Paulo Branco, ex-diretor da Gestão Financeira do ministério foram detidos.

Estão em causa os crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento, abuso de poder, peculato e participação económica. O caso mais flagrante é a reforma do Hospital Militar de Belém, em Lisboa. Tinha um orçamento planeado de 750 mil euros, mas foram gastos 3,5 milhões. Há suspeitas de contratações para trabalhos sobrevalorizados, ou que não foram realizados.