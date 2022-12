Proteção Civil recomenda cuidado em zonas ribeirinhas e condução prudente face a previsões de mau tempo

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz que o quadro meteorológico nos próximos três dias é de chuva persistente.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomendou este sábado especial cuidado junto a zonas ribeirinhas, adoção de condução defensiva ou evitar zonas inundadas, dadas as previsões para as próximas 72 horas de chuva persistentes e ventos fortes.

Em comunicado, a ANEPC pede aos cidadãos para terem "especial cuidado na circulação e permanência Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz que o quadro meteorológico nos próximos três dias é de chuva persistentes juntos de áreas arborizadas", tendo em conta o risco de queda de ramos de árvores por causa de vento mais forte.

Recomenda "especial cuidado" na circulação junto a zonas ribeirinhas por causa de fenómenos de transbordo dos cursos de água, dizendo mesmo para evitar a circulação e permanência nesses locais.

"Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de águas nas vias", diz a ANEPC, pedindo igualmente que os cidadãos não atravessem zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou tampas de esgoto abertas.

Recomenda também para que não pratiquem atividades relacionadas com o mar, seja pesca desportiva ou desportos náuticos, mas também passeios à beira-mar, evitando também estacionar veículos muito próximo da orla marítima.

As recomendações da ANEPC são medidas preventivas face à informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que aponta para chuvas fortes, agitação marítima, neve e ventos fortes nas próximas 72 horas.

Do contacto com o IPMA, a ANEPC diz que o quadro meteorológico nos próximos três dias é de chuva persistente, por vezes forte, a partir da noite deste sábado, "com o período mais crítico" entre as 00h00 e as 06h00 de domingo, em especial nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Portalegre, mas também no distrito de Faro.

"Vento forte do quadrante oeste mais intenso na faixa costeira ocidental a sul do cabo Carvoeiro e nas terras altas, com rajadas da ordem dos 90 Km/h, a fazer-se sentir em especial entre as 01h00 e as 04h00 de amanhã (11 dezembro) e novamente a partir da manhã seguinte (12 dezembro) nas regiões Norte e Centro", refere a autoridade de proteção civil.

Em relação à agitação marítima, as previsões são de agitação forte, com ondulação superior a três metros na costa ocidental a partir da manhã de domingo e a poder manter-se até ao dia 16 de dezembro.

A queda de neve está prevista para os distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Viseu, Guarda e Castelo Branco, podendo acumular até aos cinco ou 10 centímetros.

Face a estas previsões meteorológicas, pode haver ocorrência de inundações em zonas urbanas, cheias, deslizamentos ou derrocadas, arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, piso escorregadio por eventual acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água.