UE consegue desbloquear 18 mil milhões de euros de ajuda à Ucrânia

Solução aprovada foi possível porque Bruxelas conseguiu captar o valor com emissões de dívida garantidas apenas pelos países da UE.

Os países da União Europeia (UE) chegaram este sábado a acordo para desbloquear 18 mil milhões de euros de ajuda financeira à Ucrânia para 2023, contornando assim o veto da Hungria, noticiou a agência EFE.

"A Ucrânia pode contar com a UE. Continuaremos a apoiar a Ucrânia, também financeiramente, enquanto for necessário. A Ucrânia pode contar com o apoio financeiro da UE ao longo de 2023", informou o Conselho Europeu.

A solução aprovada foi possível porque Bruxelas conseguiu captar os 18 mil milhões de euros com emissões de dívida garantidas apenas pelos países da UE e não através do orçamento comunitário.