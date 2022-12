Elon Musk despede equipa de limpeza da sede do Twitter

As demissões continuam no Twitter. Agora, foi a vez de Elon Musk dar uma "prenda" de Natal antecipada à equipa responsável pela limpeza da sede da rede social, em São Francisco, Estados Unidos.

Informados de que os seus empregos estariam em risco e que, em breve, seriam substituídos por robôs, os trabalhadores decidiram fazer greve na passada segunda-feira como forma de protesto.

No mesmo dia, foram demitidos com efeitos imediatos e sem direito a indemnização, perdendo automaticamente o seguro de saúde, denunciou à BBC a presidente do sindicato dos funcionários de limpeza, Olga Miranda.