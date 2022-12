Erdogan expressou a Putin o seu desejo que a guerra acabe

Na conversa entre o Presidente turco e russo foram, também, discutidas questões com a energia, a luta contra o terrorismo e acordo para a exportação de cereais.

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, transmitiu este domingo ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, o seu desejo de que a guerra na Ucrânia "termine o mais depressa possível".

Nesta conversa, que a presidência turca divulgou através de uma declaração publicada na sua conta do Twitter, foram igualmente discutidas questões relacionadas com a energia, a luta contra o terrorismo e o acordo para a exportação de cereais a partir de portos ucranianos.

Erdogan falou a Putin do seu "sincero desejo" de um acordo para pôr fim à guerra e elogiou os resultados obtidos através do acordo sobre cereais, alcançado em julho com a mediação de Ancara e da União Europeia (UE).