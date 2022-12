Incêndio num prédio em Valongo obriga à retirada de cem pessoas

As autoridades encontram-se no local a tentar perceber se há condições para as pessoas regressem às suas residências.

Um incêndio, que deflagrou este domingo num prédio em Valongo, no Porto, fez dois feridos leves e obrigou à retirada de cem pessoas.



Tratou-se de um fogo no quarto andar de um edifício da rua Joaquim Moreira Pacheco, que obrigou a que os restantes moradores tivessem de abandonar as suas casas. As chamas deflagraram numa das salas do andar, e ardeu na totalidade.



As pessoas já começaram a regressar às habitações, mas as autoridades ainda se encontram no local a averiguar as condições de habitabilidade, das zonas afetadas.



O Departamento de Investigação Criminal da PSP vai realizar diligências.



No local estiveram operacionais dos Bombeiros de Valongo, INEM e PSP.