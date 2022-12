Preço dos combustíveis volta a descer

Gasolina e gasóleo simples baixam sete cêntimos e 9,5 cêntimos por litro, respetivamente.

O preço dos combustíveis deverá voltar esta segunda-feira a descer, confirmando a tendência dos últimos dois meses, baixando a gasolina e o gasóleo simples sete cêntimos e 9,5 cêntimos por litro, respetivamente.Esta baixa reflete o comportamento do barril de petróleo nos mercados internacionais, que mantém um valor abaixo dos 80 dólares.O preço do litro do gasóleo simples fixou-se, sexta-feira, em média, nos 1,649 euros e o da gasolina em 1,656 euros, de acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia.