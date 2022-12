Radares caçam um condutor em excesso de velocidade a cada minuto

A cada minuto um condutor é apanhado em excesso de velocidade em Lisboa. Desde o dia 1 de junho, data em que começaram a funcionar os últimos 20 radares de controlo de velocidade (há 41 no total), foram multados 230 486 ‘aceleras’, cerca de 1280 por dia ou 53 por hora. O valor das multas ascende a cerca de 31,2 milhões de euros, considerando a média dos valores cobrados pelas infrações.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã