Cerca de 3200 médicos do SNS estão à beira da reforma

Cerca de 3200 médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm condições potenciais para se reformarem nos próximos quatro anos.Tamanho número de médicos em condições de aposentação representa 10,5% do universo total de 30 378 médicos em funções no SNS, o que é um sinal da pressão acrescida a que o SNS estará sujeito nos próximos anos. A medicina geral e familiar, onde já faltam médicos, é a especialidade com o maior número de clínicos em condições de passar à reforma: são mais de 900.

