Albufeiras do Centro e Sul do País com mais água após chuva da última semana

A chuva da última semana só teve impacto no armazenamento de água das albufeiras do Centro e Sul do País. As albufeiras da região Norte pouco ou nada beneficiaram com a precipitação, nalguns casos forte, que caiu em Portugal continental.Nalguns casos, como no Alto Lindoso e na Caniçada, no Minho, o volume de armazenamento caiu nos últimos dias, devendo-se ao aumento de descargas para produção de energia hídrica.

