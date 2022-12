Diogo Ribeiro bate recorde dos 100 metros livres e baixa barreira dos 47 segundos

Nadador do Benfica admitiu que veio para esta prova "ainda num período muito calmo de treinos" e os treinadores deixaram-no "um pouco mais livre psicologicamente".

O nadador Diogo Ribeiro voltou este domingo a melhorar o recorde nacional dos 100 metros livres na derradeira jornada dos campeonatos nacionais de juniores e seniores de Leiria, competição marcada pela obtenção de 11 máximos absolutos.

O nadador do Benfica é o primeiro português a superar a marca dos 47 segundos, ao nadar o primeiro percurso dos 4x100 livres em 46,65 segundos e bateu o anterior recorde que lhe pertencia desde o primeiro dia do campeonato em Leiria (47,16).

"Claro que já ambicionava estas marcas. São os meus tempos de conversão para piscina longa. Posso não ter atingido ainda, mas terminei estes 100 livres em grande forma com 46,65. Não podia ter pedido melhor", referiu Diogo Ribeiro.

O benfiquista admitiu que veio para esta prova "ainda num período muito calmo de treinos" e os treinadores deixaram-no "um pouco mais livre psicologicamente" e o que foi feito em Leiria "foi também fruto de resultado psicológico".

O nadador afirma que "não podia ter pedido um melhor recomeço da época" e que o "foco está sempre nas provas e no treino", garantindo que, no que depender de si, se o deixarem, vai "ser livre psicologicamente, uma área que é a mais importante para um atleta".

"Não devemos colocar uma grande pressão sobre os atletas. Se fizemos um caminho até a um bom resultado de forma livre e se o fizemos bem, penso que devemos continuar livres porque vamos continuar o bom trabalho", explicou o nadador

O quarteto do Benfica - Diogo Ribeiro, Miguel Marques, Diogo Costa e Miguel Nascimento - bateu o recorde nacional absoluto com 3.12,81 minutos. O anterior máximo pertencia já ao Benfica com 3.15,63.

Destaque ainda na derradeira jornada dos campeonatos de Leiria para os recordes absolutos de Gabriel Lopes, nos 100 metros costas (50,82 segundos), Ana Pinho Rodrigues, nos 50 metros bruços (30,21), e Mariana Cunha, nos 100 metros estilos (1.01,48 minutos).