Corpo de taxista arrastado em enxurrada por mais de 17 quilómetros é encontrado no Barreiro

Belarmino Silva, de 63 anos, perdeu a vida após despiste na ribeira de Odivelas.

A última corrida da noite para Belarmino Silva tornou-se no serviço final para o taxista de 63 anos. O carro que conduzia despistou-se pelas 02h00 deste domingo na Póvoa de Santo Adrião e caiu às águas da ribeira de Odivelas.