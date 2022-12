Vistos 'gold' só investem 516 milhões de euros em reabilitação de casas

Números divulgados pelo SEF mostram que foram atribuídos, entre outubro de 2012 e novembro, 10 488 Autorizações de Residência para atividade de Investimento.

A reabilitação urbana representa apenas 8,6% do total do investimentos dos vistos ‘gold’ em imóveis, desde o início do programa até novembro deste ano.Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, até ao mês passado foram investidos quase seis mil milhões de euros na aquisição de imóveis, mas apenas 516 milhões foram canalizados para a reabilitação urbana.Saiba mais no site do Correio da Manhã