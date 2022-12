Dois feridos em incêndio na Póvoa do Varzim

Alerta foi dado às 16h36.

Um incêndio deflagrou na tarde deste domingo no terceiro andar de um prédio na Póvoa de Varzim. A combustão de um recuperador de calor estará na origem da explosão.Do acidente resultaram dois feridos, um leve e um grave. Um homem com cerca de 60 anos, ferido grave, foi levado para o hospital da Póvoa de Varzim, mas devido à gravidade ds ferimentos foi reemcaminhado para o hospital S.João do porto.O apartamento ficou parcialmente destruido e os vidros das janelas foram projetados para a rua, atingindo quatro viaturas.O alerta foi dado pelas 16h36 e estiveram no local 20 operacionais dos bombeiros da Póvoa de Varzim