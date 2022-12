Registos de certificados de aforro disparam em outubro

Títulos da dívida pública oferecem melhores juros para quem quer dinheiro a render.

Os certificados de aforro (CA) registaram, só em outubro, 1487 milhões de euros em subscrições, quase o dobro do total de cada um dos últimos sete anos, revela o boletim mensal do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública de Portugal.



Entre janeiro e setembro de 2022, as emissões de CA totalizaram 2634 milhões de euros. Porém, em outubro, a procura por estes títulos disparou mais do que em qualquer um dos meses anteriores.





