"Já está tudo a ser preparado": Diogo Piçarra e Mel Jordão casam no próximo ano

Juntos há oito anos, Diogo Piçarra e Mel Jordão vão casar no próximo ano. Ainda sem avançar grandes pormenores sobre a cerimónia, o cantor garante "que já está tudo a ser preparado", e adianta que a seu tempo os fãs serão informados. "As pessoas vão acabar por saber tudo porque nós vamos dizer nas redes sociais", refere o cantor, de 32 anos.Leia a notícia completa no Vidas