Redes de pesca matam mais de 70 aves marinhas em praia de Peniche

Mais de sete dezenas de aves marinhas foram encontradas mortas a sul da praia do Baleal, em Peniche, havendo em algumas delas indícios de fios de nylon utilizados em redes de pesca.As aves poderão ter ficado presas nas redes de emalhar transparentes quando procuravam apanhar peixe para se alimentarem.

A denúncia foi feita pela organização de conservação do ambiente Mestres do Oceano, que recolheu 65 tordas-mergulheiras, três gaivotas, dois alcatrazes e uma alma-de-mestre mortas no areal. Foram enterradas de imediato no local.





“Pelo menos quatro aves tinham restos de rede de fio de nylon presos nos corpos, o que indica que ficaram presas nas redes e, muito cansadas, não conseguiram sobreviver”, disse este domingo ao CM Afonso Castanheira, responsável da associação, indicando que cinco tordas-mergulheiras estavam vivas e foram encaminhadas para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos de Aveiro. O caso foi comunicado à Proteção Civil de Peniche e ao comando-local da Polícia Marítima.





“É um verdadeiro massacre. É ridícula esta quantidade de aves mortas. Não é normal”, manifestou o ativista ambiental, escultor e músico, que é conhecido por ‘Sea Groove’.