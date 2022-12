Brisa condenada a pagar 4200 euros para reparar carro que embateu num javali

A Brisa foi condenada a pagar os 4222 euros da reparação de um carro que embateu num javali, ao quilómetro 58 da autoestrada A3, na madrugada de 17 de abril de 2017.O Tribunal Central Administrativo do Norte indica que, segundo a legislação em vigor, compete às concessionárias “assegurar as boas condições de segurança à circulação”, sendo “da inteira responsabilidade da concessionária” todas as indemnizações a pagar.

Desta forma, revogou a absolvição que tinha sido decidida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga e condenou a Brisa a pagar a indemnização, com juros de mora.