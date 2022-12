Três crianças morreram depois de caírem em lago congelado no Reino Unido

Quarta criança, de seis anos, permanece em estado crítico no hospital.

Babbs Mill Park, este domingo à tarde.



As buscas estenderam-se pela noite de domingo, depois de terem caído seis crianças no lago. Contudo, a polícia avisou que "já não era uma operação de busca e salvamento", segundo informação divulgada pelo Sky News.



Os bombeiros de West Midlands revelaram que quando chegaram ao local, vários polícias e civis estavam dentro de água para tentar resgatar os menores. Testemunhas confessam que viram bombeiros no lago a esmagar o gelo e, posteriormente, três pessoas a receberem assistência médica.



Três crianças, de oito, 10 e 11 anos, morreram após caírem num lago congelado em Solihull, no Reino Unido. A informação foi confirmada pelas autoridades, indica a Sky News.Uma quarta criança, de seis anos, permanece em estado crítico no hospital depois do acidente que ocorreu em