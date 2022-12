Pepe cita poeta português e agradece apoio dos adeptos: "Haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos"

Jogador deixou mensagem na rede social Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe (@official_pepe)

Pepe deixou uma mensagem nas redes sociais, esta segunda-feira, a propósito do sonho de conquistar o Mundial, que acabou por não se concretizar. O central português citou um poema de Sebastião da Gama e agradeceu o apoio dos portugeses."'O SonhoPelo sonho é que vamos,Comovidos e mudos.Chegamos? Não chegamos?Haja ou não haja frutos,Pelo Sonho é que vamos.Basta a fé no que temos.Basta a esperança naquiloQue talvez não teremos.Basta que a alma demos,Com a mesma alegria, ao que é do dia-a-dia.Chegamos? Não chegamos?- Partimos. Vamos. Somos.'E assim foi.Juntos acreditamos.Fomos, lutámos!Obrigado,Sempre Portugal"